محكمة كورية جنوبية تنظر في دعوى قضائية ضد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

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تقدم محام كوري جنوبي بمذكرة دعوى قضائية إلى المحكمة ضد "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون"، والتي تشغل أيضا منصب نائبة مدير القسم الأول في حزب العمال الحاكم، وذلك بتهمة تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ.وتقدم المحامي " لي كيونغ جيه" بمذكرة الدعوى ضد "كيم" وأيضا ضد "بارك جونغ تشون" قائد الأركان في الجيش الكوري الشمالي، إلى مركز سيول للنيابة العامة بتهمة استخدام متفجرات وتدمير مبانٍ عامة، حسب القانون الجنائي.وأوضح المحامي "لي" في مذكرة الدعوى أن جريمة التفجير التي ارتكبتها "كيم يو جونغ" وغيرها من المسؤولين الكوريين الشماليين هي حقيقة واضحة اعترفوا بها بأنفسهم، مشيرا إلى أنه تم إثبات المبادئ القانونية وأمثلة الأحكام القضائية التي تقول إن الدستور والقانون الجنائي وقانون الأمن الوطني الكوري الجنوبي يمكن تطبيقه على معاقبة أولئك المجرمين.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد قامت يوم السادس عشر من الشهر الماضي بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ، والذي كان قد أنشئ تنفيذا لبيان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بين قائدي الكوريتين يوم 27 أبريل من عام 2018.وجاء ذلك التفجير بعد 3 أيام من تهديد "كيم" بأن كوريا الجنوبية "سوف تشهد منظرا بشعا خلال سقوط المكتب وانهياره".