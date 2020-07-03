لقاء بين صو هون وبيغون في مكتب الرئاسة

Photo : YONHAP News

التقى "صو هون" مدير مكتب الأمن الوطني التابع لمكتب الرئاسة الكورية الجنوبية بنائب وزير الخارجية والمفاوض النووي الأمريكي "ستيفن بيغون" اليوم في مقر الرئاسة الكورية، حيث تبادلا الآراء حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.يذكر أن هذا هو أول لقاء بينهما منذ تولي "صو" هذا المنصب.وركز الطرفان على مناقشة سبل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية الناتج عن تفجير كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ وحل الجمود في الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وبين الكوريتين.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أبديتا نيتهما لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، بما في ذلك عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".كما تبادل المسؤولان الكوري الجنوبي والأمريكي الآراء حول طرق تحسين العلاقات بين الكوريتين.ومن المقرر أن يغادر بيغون كوريا متوجها إلى اليابان بعد ظهر اليوم بعد اختتام جدول أعمال زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام.