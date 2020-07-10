سيول تعرب عن أملها في إحراز تقدم في استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ

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بعد أن رفضت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أمس الخميس إمكانية عقد قمة أخرى مع الولايات المتحدة هذا العام، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "تشو هيه شيل" في موجز صحفي اليوم إن تصريحات "كيم" موجهة للولايات المتحدة، موضحة أن حكومة سيول ليس لديها أي موقف يتعلق بتلك التصريحات.لكنها أعربت عن أمل الحكومة الكورية الجنوبية في إحراز تقدم بشأن استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وكانت "كيم يو جونغ" قد أكدت أن عقد قمة أخرى ليس ضروريا ولا مجديا بالنسبة لكوريا الشمالية.وأضافت "كيم" أن كوريا الشمالية لديها نية لنزع أسلحتها النووية، كما أكدت أنه لا أحد يمكن أن يتوقع المفاجآت التي ستحدث في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بناء على قرارات كل من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".