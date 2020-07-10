الحكومة الكورية تشدد اللوائح من أجل السيطرة على سوق العقارات

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كشفت الحكومة الكورية اليوم الجمعة عن مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على سوق العقارات، وذلك بعد حوالي 20 يوما من الإعلان عن اللوائح العقارية الجديدة يوم السابع عشر من يونيو الماضي.وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم رفع نسبة الضريبة العقارية الشاملة المفروضة على الذين يمتلكون منازل متعددة من 3.2% حاليا إلى مستوى 6% على الأكثر، كما سيتم أيضا فرض 6% كضريبة عقارية على الشركات التي تمتلك منازل متعددة.وسيتم رفع نسبة ضريبة بيع العقارات من 10% إلى 20% لمن يمتلك منزلين، ومن 20% إلى 30% لمن يمتلك 3 منازل أو أكثر، على أن يتم تأخير موعد تطبيق هذه الإجراءات حتى نهاية شهر مايو من العام القادم لتشجيع أصحاب المنازل المتعددة على بيع بعض منازلهم حتى ذلك الحين.كما قررت الحكومة رفع نسبة ضريبة شراء العقارات للذين يمتلكون منزلين ويشترون منزلا جديدا لتكون 8%، وللذين يمتلكون 3 منازل أو أكثر، وأيضا للشركات، لتكون 12%.