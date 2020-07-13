أكثر من 500 ألف يعارضون تنظيم جنازة وطنية لعمدة سيول الراحل

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وقع أكثر من 500 ألف شخص على عريضة في موقع رئاسة الجمهورية الكورية على الإنترنت، ترفض خطة إقامة جنازة وطنية لعمدة سيول الراحل "بارك وون سون".وتم تقديم هذا الالتماس في موقع المكتب الرئاسي على الإنترنت يوم الجمعة، وتمكن من جذب تأييد 500 ألف و800 شخص حتى الساعة 11 من صباح أمس الأحد.وقالت العريضة إن جنازة "بارك" ينبغي أن تُعقد بطريقة بسيطة على شكل جنازة عائلية، مشيرة إلى أن التحقيقات في الاتهام الذي وُجّه إليه بالتحرش الجنسي قد أصبحت مستحيلة بسبب وفاته.وينبع الجدل حول هذا الموضوع بشكل رئيسي من حقيقة أن "بارك" انتحر فيما يبدو هروبا من مواجهة التحقيقات في اتهام موجه إليه بأنه قام بالتحرش الجنسي بسكرتيرة سابقة كانت تعمل في مكتبه.وتخطط مدينة سيول لعقد جنازة لبارك اليوم الاثنين بعد فترة حداد استمرت خمسة أيام.ومن المفترض أن يقوم المكتب الرئاسي بالرد على تلك العريضة بشكل علني، حيث يلتزم بالرد على أي عريضة على الموقع الإلكتروني الرئاسي يتجاوز عدد مؤيديها 200 ألف في غضون 30 يوما من نشرها.