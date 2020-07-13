أمطار غزيرة على تشونغ تشُنغ والمناطق الجنوبية

Photo : YONHAP News

هطلت أمطار غزيرة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية بدءا من مساء أمس الأحد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معدل هطول الأمطار وصل إلى 300 ملليمتر على المناطق الجنوبية ومقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وجزيرة جيجو، والأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان، وأن هذه الأمطار سوف تستمر اليوم الاثنين وحتى مساء الغد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تستقبل منطقة سيول ومقاطعة كيونغ كي والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان، بالإضافة إلى خمس جزر في المنطقة الحدودية الغربية، ما بين 50 و100 ملليمتر من الأمطار.وقالت هيئة الأرصاد الجوية أيضا إن معدل هطول الأمطار الغزيرة بلغ 30 ملليمترا في الساعة على المناطق الجنوبية في فترة بعد الظهر وحتى الليل من أمس الأحد، بينما يبلغ معدل هطول الأمطار 80 ملليمترا في الساعة صباح اليوم الاثنين، مع توقعات بحدوث برق ورعد.وبسبب الأمطار، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر لتصل إلى ما بين 19 و26 درجة مئوية اليوم الاثنين.