تراجع صادرات كوريا بنسبة 1,7% في الأيام العشرة الأولى من يوليو

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انخفض التدهور في حجم صادرات كوريا الجنوبية في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الجاري، وهو ما يدل على وجود علامات على تراجع تأثيرات جائحة كورونا على قطاع التصدير الكوري.وقال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين إن قيمة الشحنات الصادرة قد بلغت 13,3 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، بانخفاض نسبته 1,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد وصل متوسط عدد أيام العمل في هذه الفترة من العام الجاري إلى 8,5، وهو نفس متوسط أيام العمل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وقد انخفض متوسط حجم الصادرات اليومية بنسبة 1,7% أيضا.وحسب القطاعات، تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 42%، وقطع غيار السيارات بنسبة 34%، في حين قفزت صادرات السفن بنسبة 307% والرقائق بنسبة 7,7%.وحسب الدول والمناطق، ارتفع حجم الشحنات المتجهة إلى الصين بنسبة 9,4% والولايات المتحدة بنسبة 7,3%، بينما تراجع حجم الصادرات الكورية إلى الشرق الأوسط بنسبة 32% واليابان بنسبة 20%.