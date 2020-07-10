فيتنام تسمح بتسيير رحلات جوية محدودة

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تخطط فيتنام لاستئناف الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان وتايوان بشكل محدود اعتبارا من منتصف يوليو الجاري.وقالت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" أمس الاثنين إن رئيس الوزراء الفيتنامي "نغوين سوان فوك" قد أمر قبل ثلاثة أيام وزارة الخارجية الفيتنامية باتخاذ الإجراءات لاستئناف رحلات جوية دولية إلى كل من سيول وكوانغ جو وطوكيو وتايبيه.وبموجب هذه الخطة، سيتم تسيير رحلات جوية إلى تلك المدن مرة أو مرتين في الأسبوع ، وسوف يتوجب على الركاب الخضوع للحجر الصحي الانعزالي لمدة أسبوعين بعد وصولهم إلى فيتنام.وكانت فيتنام قد علقت رحلاتها الجوية إلى كل من كوريا والصين وهونغ كونغ وتايوان واليابان منذ مطلع شهر فبراير الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا.وبلغ عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام 372 حالة، دون حدوث أي وفيات.