استمرار الإصابات صغيرة الحجم بفيروس كورونا في منطقة العاصمة

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زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا بمقدار 39 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليظل في مستوى 30 حالة ليومين متتاليين.وقال مركز التعامل مع الأوبئة إن عدد حالات الإصابة الجديدة إن إجمالي عدد حالات الإصابة وصلت حتى الآن إلى 13 ألفا و551.ومن بين حالات الإصابة الجديدة 11 حالة محلية المصدر، و28 حالة بين الوافدين من الخارج، تم اكتشاف 23 حالة منها خلال عمليات الحجر الصحي في المطارات المحلية.وأوضح المركز أنه رغم اكتشاف عدد من المصابين الجدد خلال عمليات الحجر الصحي في المطارات فإنه ليس هناك احتمال بأن ينقلوا الفيروس إلى المجتمعات الإقليمية بسبب دخولهم المباشر إلى العزل الصحي.من ناحية أخرى، قررت الحكومة الكورية إضافة دولتين جديدتين إلى قائمة مكونة من 4 دول خاضعة لتعزيز الوقاية الوبائية من أجل منع زيادة عدد حالات افصابة القادمة من الخارج.والدول الأربع المدرجة ضمن القائمة هي: بنغلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.وأشار المركز إلى أنه لن يتمكن من الإعلان عن اسمي الدولتين المضافتين لأسباب دبلوماسية.