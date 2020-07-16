بدء عروض المرشحين لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية

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بدأ المرشحون الثمانية الذين يتنافسون على منصب الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية في تقديم رؤاهم وخططهم للمنظمة العالمية أمس الأربعاء.ووفقا لأمانة منظمة التجارة العالمية، فإن المرشحين الثمانية سيقدمون خططهم على مدى ثلاثة أيام بترتيب تسجيل ترشيحهم.وفي اليوم الأول للعروض التقديمية، قدم "جيسس سايد" من المكسيك، و"عبد الحميد ممدوح" من مصر، و"نجوزي أوكونغو إيويلا" من نيجيريا، وجهات نظرهم لمدة 30 دقيقة.ومن المقرر أن تقدم وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" عرضها بعد ظهر اليوم الخميس، إلى جانب مرشحيْ مولدوفا وكينيا، بينما ستتقدم السعودية وبريطانيا بعروضهما غدا الجمعة.وتعتزم أمانة منظمة التجارة العالمية الانتهاء من العملية الانتخابية بحلول أوائل نوفمبر، بعد شهرين من بدئها.