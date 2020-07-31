الهند تعتمد اللغةَ الكورية لغةً أجنبيةً ثانيةً

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اعتمدتِ الهندُ اللغةَ الكوريةَ لغةً أجنبيةً ثانيةً ضمنَ منهجِها التعليميِّ الرسميِّ.وبِمُوجِبِ السياساتِ التعليميةِ الجديدةِ التي كشفتْ عنها الحكومةُ الهنديةُ، فقد تمَّ إدراجُ كلٍ من اللغاتِ التايلانديةِ والبرتغاليةِ والكوريةِ ضِمْنَ قائمةِ اللغاتِ الأجنبيةِ الثانيةِ المُوصَى بها.بهذا، سيتمكن الطلاب الهنودُ من تعلم اللغةِ الكوريةِ كلغةٍ أجنبيةٍِ ثانيةٍ بدءًا من الصفِ الأولِ من المدارسِ الإعداديةِ.وتُعَدُّ هذه هي المرةُ الأولى التي يتمُّ فيها اعتمادُ اللغةِ الكوريةِ لغةً أجنبيةً ثانية في الهند ، حيث تقوم حاليا 15 مدرسةً هندية بإلقاء محاضراتٍ للغة الكورية كمادة تعليمية تجريبية.ومن جانبها، تخطط السفارةُ الكورية والمركزُ الثقافي الكوري في الهند لتخصيص دورة تدريبية لتوفير الكوادر الهندية لتعليم اللغة الكورية لتقوم بتعليم الطلاب في المدارس الهندية.وقامت السلطات التعليمية الهندية بالاستغناء عن اللغة الصينية من قائمة اللغات الأجنبية الثانية الموصى بها.