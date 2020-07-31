أول اجتماع وجها لوجه بين كوريا الجنوبية والصين منذ تفشى فيروس كورونا

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عقد أول اجتماع وجها لوجه بين كوريا الجنوبية والصين منذ تفشي فيروس كورونا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الجنوبية والصين قد عقد يوم السبت الماضي في مدينة تشنغ تاو بالصين بحضور منسق السياسات الاقتصادية والدبلوماسية بوزارة الخارجية الكورية "لي سونغ هو" ونائب وزير التجارة الصيني "لي تشونغ كانغ".وأشاد الجانبان بإجراءات المسار السريع التي يتم من خلالها السماح لرجال أعمال البلدين بالدخول للطرف الآخر رغم جائحة فيروس كورونا.وطالب الجانب الكوري نظيره الصيني بدعم تسهيل إجراءات دخول موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية إلى الصين، وزيادة عدد الرحلات الجوية التي تربط البلدين.وتقاسم الجانبان الآراء على ضرورة التعاون المشترك في الصناعات الرقمية والمجالات التي لا تحتاج إلى إجراء اتصالات وجها لوجه، في عهد ما بعد انتهاء أزمة كورونا.واتفقا على إعداد خطة مشتركة تضم رؤى التعاون الاقتصادي بين سيول وبكين خلال السنوات الخمس القادمة، في أسرع وقت ممكن.