توقعات بمزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى

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وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية، توقف المطر لساعات في معظم مناطق مقاطعات "كيونغي" و"كانغ وون"، باستثناء بعض المناطق التي تستقبل حاليًّا نحو 20 مليمترًا من الأمطار في الساعة.ولكن يُتوقع سقوط المزيد من الأمطار في المنطقة الوسطى بأكملها، حيث يقترب إعصار "هاغوبيت" من الجزيرة الكورية قادمًا من المناطق الجنوبية الصينية.ومن المتوقع هطول أمطار بمعدل يتراوح بين 50 و100 مليمتر في الساعة في معظم مناطق سيول الكبرى والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وون" بعد ظهر الثلاثاء، بينما ستستقبل بعض المناطق ما يزيد عن 120 مليمترًا في الساعة.سوف يضعف المطر تدريجيًّا بعد ذلك، قبل أن يشتد في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا للتوقعات.بحلول نهاية يوم الأربعاء، من المتوقع سقوط ما بين 100 إلى 300 مليمتر على منطقة سيول الحضرية والأجزاء الغربية من "كانغ وون" والأجزاء الشمالية من مقاطعة "تشانغ تشونغ" الشمالية، مع وصول الأمطار في بعض هذه المناطق إلى أكثر من 500 مليمتر.أما بالنسبة للأجزاء الشرقية من "كانغ وون"، والأجزاء الجنوبية من مقاطعة جنوب "تشانغ تشونغ"، والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، فمن المتوقع هطول أكثر من 150 مليمترًا من الأمطار خلال الفترة المذكورة.وفي المقابل، ستواصل المناطق الجنوبية من البلاد، التي انتهى لديها موسم الأمطار أواخر الأسبوع الماضي، ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشرات الزئبق إلى 33 درجة مئوية في "كوانغ-جو" و34 درجة مئوية في "ديغو".