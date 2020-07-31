مليون و822 ألف وون الحد الأدنى الشهري للأجور العام المقبل

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تم تحديد 8,720 وون لكل ساعة عمل كحد أدنى للأجور في العام القادم.وصرحت وزارة العمل والتوظيف اليوم بأن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 8,720 وون لكل ساعة في العام القادم.وكانت لجنة التعامل مع الحد الأدنى للأجور قد وافقت على ذلك يوم 14 من الشهر الماضي بحيث زاد المبلغ بنسبة 1.5 % مقارنة مع هذا العام لتسجل أدنى مستوى من الزيادة بعد عام 1988 الذي بدأ فيه تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.وبهذا ستبلغ قيمة الحد الأدنى الشهري للأجور مليونا و822 ألفا و480 وون بتطبيق نظام العمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا والذي يشمل إجازات نهايات الأسبوع المدفوعة.من المتوقع أن يدخل العمل بنظام الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مختلف أماكن العمل بغض النظر عن أنواع العمل بدءا من الأول في شهر يناير من العام القادم.صرحت الوزارة بأنها تنوي القيام بأنشطة إعلامية وإرشادية إلى جانب توجيه إدارة شؤون العمل والإشراف على العمل من أجل إرساء الحد الأدنى للأجور العام القادم في شتى ميادين العمل بالبلاد.