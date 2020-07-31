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من المتوقع أن يعرض الفيلم الكوري "شبه الجزيرة" على المشاهدين في كندا وأوروبا الشمالية أيضا.وصرحت شركة "نيو" لتوزيع الأفلام اليوم بأن الفيلم سيبدأ عرضه في كندا والسويد والنرويج وفنلندا يوم السابع من هذا الشهر.ومن المقرر أن يبدأ عرضه في الولايات المتحدة يوم 21 من هذا الشهر.وفي كندا سيتم عرض الفيلم في 42 دارا للسينما في معظم المدن الرئيسية بما فيها "تورونتو" و"فانكوفر" و"مونتريال". ومن المفترض أن يعرض الفيلم الكوري للمشاهدين هناك بصيغ خاصة مثل "إيماكس وسكرينكس و4 دي إكس".أما في السويد والنرويج وفنلندا فسوف يعرض بصيغة "إيماكس". وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم بدأ عرضه يوم 30 من الشهر الماضي في الدانمارك وأيسلندا.ويتناول الفيلم الذي أخرجه "يون سانغ هو" قصة آخرمقاومة ينفذها متروكون في أرض مدمرة. ويلعب دور البطولة فيه كل الممثل "كانغدونغ وون" والممثلة "لي جونغ هيون".وقد حقق الفيلم حتى الآن إيرادات بلغت حوالي 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر، منذ بداية عرضه في ثماني دول آسيوية.