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الكوريتان

الزعيم الكوري الشمالي يأذن بإرسال مساعدات غذائية إلى مدينة كيسونغ بعد إغلاقها

Write: 2020-08-06 11:26:22

الزعيم الكوري الشمالي يأذن بإرسال مساعدات غذائية إلى مدينة كيسونغ بعد إغلاقها

Photo : YONHAP News

ترأس الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعًا لمجلس السياسات التنفيذية اليوم الخميس، وأمر بإرسال إمدادات غذائية خاصة ومساعدات نقدية طارئة لسكان مدينة "كيسونغ"، حيث تم إغلاق المدينة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إنه تم تحليل الوضع في المدينة، ونوقشت إجراءات توفير الغذاء والمال لضمان توفير احتياجات المواطنين. وتم توجيه الأوامر للوكالات ذات الصلة.
وتبذل كوريا الشمالية جهودًا شاملة للحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عن العثور على هارب كوري شمالي عاد عبر الحدود إلى مدينة كيسونغ في الشمال، بعد فراره إلى الجنوب في عام 2017، وكان يعاني من أعراض فيروس كورونا.
وعقب توجيه الأوامر، تم إرسال حوالي 550 ألف وحدة من الضروريات اليومية إلى المدينة الحدودية.

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