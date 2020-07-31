وزارة التوحيد تبحث الموافقة على المقايضة بين الخمر الكوري الشمالي والسكر الكوري الجنوبي

Photo : YONHAP News

تبحث الحكومة الكورية الجنوبية الموافقة على مشروع المقايضة بين الخمر الكوري الشمالي والسكر الكوري الجنوبي والذي يسعى القطاع المدني حاليا إلى تنفيذه.قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بالأمس إن الجمعية التعاونية الزراعية من الجنوب أبرمت عقدا مع شركة كيسونغ لتجارة الجنسينغ من الشمال من خلال توسط إحدى الشركات الصينية.وينص العقد على المقايضة بين خمر "دولزوك" الكوري الشمالي وغيره والسكر الكوري الجنوبي.ومن بين المواد التي ينوي الجنوب توريدها من الشمال البسكويتات والحلويات والشاي والمشروبات والمنتجات الغذائية المُعزِّزة للصحة إلى جانب الخمر.قال مسؤول في الوزارة الكورية الجنوبية إن الوزارة تبحث حاليا مختلف الأمور المتعلقة بصلاحية العقد للحصول على الموافقة على إخراج وتوريد المواد.الجدير بالذكر أن وزير التوحيد "لي إين يونغ" كان قد أوضح في جلسة الاستماع البرلمانية إلى تعيينه خطةً لتخفيف العلاقات المتوترة بين الكوريتين من خلال طرق المقايضة.في حالة الموافقة على العقد، سيصبح الأولَ من نوعه منذ 10 سنوات بعد اتخاذ خطوة الرابع والعشرين من مايو نتيجةً لإغراق سفينة "تشون آن" في عام 2010.