كوريا الجنوبية تضخ 300 تريليون وون في الإنفاق الدفاعي على مدى 5 سنوات

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يخطط الجيش الكوري الجنوبي لضخ 300.7 تريليون وون اعتبارا من العام القادم وعلى مدى 5 سنوات ، حيث سيتم من خلاله بناء ناقلة طائرات خفيفة تصل حمولتها إلى 30 ألف طن، وتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الإستراتيجية.جاء ذلك في خطة دفاعية متوسطة المدى كشفت عنها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، حيث سيتم بموجبها زيادة الميزانية الدفاعية بمتوسط 6.1% اعتبارا من العام القادم وعلى مدى 5 سنوات متتالية، لتصل ميزانية عام 2025 67.6 تريليون وون، بعد أن كانت 50.5 تريليون وون هذا العام.وتهدف هذه الخطة إلى رفع القدرة الصاروخية للجيش الكوري الجنوبي من خلال تطوير صواريخ أرض جو طويلة المدى والنظام الصاروخي المضاد للمدفعيات الكورية الشمالية بعيدة المدى.كما سيتم بموجبها تطوير قمر صناعي تجسسي عسكري، ونشر المزيد من طائرات الاستطلاع دون طيار، وتطوير قمر صناعي تجسسي صغير الحجم.وسيبدأ العمل في بناء ناقلة طائرات خفيفة تصل حمولتها إلى 30 ألف طن العام القادم ، لتحمل على متنها مقاتلات تقلع وتهبط عموديا، بالإضافة إلى غواصة تصل حمولتها إلى 4 آلاف طن.وقالت وزارة الدفاع إنه سيتم انخفاض عدد أفراد الجيش الكوري الجنوبي من 555 ألف جندي حاليا إلى مستوى 500 ألف في نهاية عام 2022.