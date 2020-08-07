وزيرة خارجية كوريا تؤكد على إمكانات سيول للمساهمة في مجموعة السبع

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قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن كوريا الجنوبية يمكن أن تتشارك مع مجموعة السبع تجربتها في التغلب على وباء كورونا، وربما ما هو أكثر من ذلك أيضا.جاء ذلك في اجتماع مع المراسلين لدى وصولها من ألمانيا يوم أمس الثلاثاء، حيث قالت الوزيرة "كانغ" إن أكبر مشكلة مطروحة أمام العالم بأسره حاليا هي مشكلة وباء كورونا، وأن كوريا الجنوبية لديها القدرة على تقديم مساهمة كافية على هذا الصعيد. وأشارت "كانغ" إلى أنه يجب أن تكون هناك بنود في جدول الأعمال يمكن لسيول أن تقدم مساهمات فيها، موضحة أن كوريا سوف تستغل كل الفرص من أجل تقديم مساهمات للمجتمع الدولي.وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" أول من أمس الاثنين، الذي أعرب عن ترحيب بلاده بمشاركة كوريا الجنوبية في قمة مجموعة السبع. وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد طرح في شهر مايو الماضي فكرة توسيع مجموعة السبع، قائلا إنه يريد دعوة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وروسيا إلى القمة التالية المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، قالت "كانغ" إن نظيرها الألماني قد أشار إلى أن توسيع العضوية الفعلية في مجموعة السبع يتطلب الكثير من المناقشات والبحوث بين الدول الأعضاء.