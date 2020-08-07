الرئيس مون يعين مستشارين رئاسيين جديدين

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قرر الرئيس "مون جيه إين" تعيين "جونغ مان هو" نائب المحافظ السابق للشؤون الاقتصادية في محافظة "كانغ وان" مستشارا جديدا للتواصل مع الشعب، و"يون تشانغ ليول" نائب وزير الشؤون الإدارية في مكتب تنسيق السياسات الحكومية مستشارا جديدا للشؤون المجتمعية في مكتب الرئاسة.قال "كانغ مين صوك" في تقرير صحفي اليوم إن المستشار الجديد للتواصل مع الشعب بدأ حياته العملية صحفيا وظل يكتسب الخبرات والتجارب من خلال تولي العديد من المناصب الحكومية بحيث يتميز بالقدرة على التفاهم الكبير في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها والقدرة البارزة على التواصل مع الناس. وأضاف أنه يأمل في أن يسهم المستشار الجديد في نشر فعاليات السياسات والتعاطف معها من خلال نقل مختلف الشؤون المتعلقة بإدارة السياسات الحكومية إلى الشعب بشكل سهل ودقيق.كما ذكر أن مستشار الشؤون المجتمعية الجديد شغل مختلف المناصب الرئيسية في مكتب تنسيق السياسات الحكومية مؤكدا على أنه يجيد تصميم وتنسيق سياسات الرفاهية والتعليم والثقافة والبيئة والمرأة وغيرها من السياسات المجتمعية اعتمادا على الأفكار المتزنة حول السياسات الحكومية.ومن المتوقع أن يتم تعيين المستشارين الجديدين يوم غد الخميس.صرح مكتب الرئاسة أن كل واحد من المستشارين كان يملك بيتين أصلا ولكنهما حاليا بصدد إبرام عقد بيع أحدهما مشيرا إلى أن كلا منهما يملك بيتا واحدا فقط في الواقع.وقال إن مستشاري الشؤون السياسية، والشؤون المدنية، وشؤون الشعب والمجتمع الذين تم تعيينهم مؤخرا يملك كل منهم بيتا واحدا أو لا يملك أي بيت مما يشير إلى تغير ثقافة مجتمع الموظفين الحكوميين.