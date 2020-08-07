حزب المستقبل المعارض يعلن عن سياساتها الرئيسية الجديدة

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اختار حزب المستقبل المتحد المعارض الكبير إدخال نظام الدخل الأساسي كسياسة أولى للحزب.عقدت لجنة إصلاح المبادئ والسياسات للحزب المعارض لقاءً صحفيًّا في البرلمان اليوم حيث كشفت عن 33 سياسة في 10 مجالات.وامتازت سياساتها الجديدة بتخفيف الطابع المحافظ في معظم المجالات باستثناء الدبلوماسية والأمن إلى جانب اتجاه واضح نحو التوسع في الاعتدال.قال الحزب إنه يستعد لزمن الثورة الصناعية الرابعة من خلال مساندة أفراد الشعب مساندة فعَّالة حتى يتمتعوا بالحياة المستقرة والحرة اعتمادا على الدخل الأساسي مما يشير إلى أنه قرر إدخال نطام الدخل الأساسي رسميا.وخلافا للأحزاب المحافظة القائمة التي كانت تؤكد على تخفيف القيود ومرونة العمل في مجال التوظيف، أكد حزب المستقبل على حقوق العمال موضحًا ضمان شبكة سلامة التوظيف، والتخلص من الكوارث الصناعية، وإقامة العلاقات المتقدمة بين أرباب العمل والعمال وغيرها.علاوة على ذلك أدرج الحزب المساواة الحقيقية بين الجنسين، وحماية حقوق الأطفال لأسر المهاجرين وغيرهم، والحد من سوء معاملة الحيوانات ضمن قائمة مبادئ الحزب.وطرح الحزب سياسات تنتقد الحكومة الحالية انتقادا مباشرا، في حين أعرب الحزب عن نية استباق أجندة الإصلاحات السياسية قبل الحزب الحاكم. كما شدد على أهمية الضبط والتوازن للسلطات موضحا أنه سيحظر تدخل مكتب الرئاسة في أجهزة التحقيقات مستهدفًا بذلك تهمة محاولة مكتب الرئاسة للتستر على المراقبة المدنية والتي كان الحزب يثيرها باستمرار.كما أكد على مبدأ العدل تأكيدا قويا، بحيث أدرج الحد من الفساد المتعلق بدخول الجامعات والتوظيف في المؤسسات العامة، والأجهزة العامة، وتحويل المناصب المؤقتة إلى المناصب الدائمة والمنتظمة بطرق غير شرعية ضمن سياسات الحزب.وفي مجال الدبلوماسية والأمن، فقد تم تبني عددًا من السياسات المحافظة، بما في ذلك تعزيز التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي، ونزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وبناء الأمن الثابت وتعزيز احترام أولئك الذين أحرزوا الاستحقاقات الوطنية.