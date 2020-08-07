الاتحاد الدولي للصليب الأحمر: 22 قتيلًا و4 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الشمالية

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خلفت الأمطار الغزيرة في كوريا الشمالية 22 قتيلًا و4 مفقودين في كوريا الشمالية، وأدت إلى إغراق نحو 22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإذاعة صوت أمريكا أمس الخميس إن 22 شخصًا قد قتلوا وفُقِد 4 أشخاص، بسبب الفيضانات الشديدة في الشمال.كما قال الاتحاد نقلًا عن الصليب الأحمر في الشمال واللجنة الوطنية للكوارث إن الأمطار والفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 8,200 منزل.وقدم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المساعدة لمقاطعتي "هوانغ هيه" الشمالية و"كانغ وون"، اللتين تضررتا بشدة من الأمطار الغزيرة، حيث قدم الخيام وإمدادات الإغاثة لحوالي 2,800 أسرة.وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن عزمهما على دعم جهود كوريا الشمالية للتعافي من أضرار الفيضانات، لكن كوريا الشمالية لم تقدم أي رد بعد.