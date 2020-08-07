الزعيم الكوري الشمالي يحذر من المساعدات الخارجية في أضرار الفيضانات

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قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم "كيم جونغ أون" أمر مسؤولي الحزب بعدم قبول أي مساعدات خارجية فيما يتعلق بأضرار الفيضانات الأخيرة في البلاد، مشيرًا إلى مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.وقالت الوكالة إن "كيم" أصدر أوامره في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم أمس الخميس.وقال "كيم" إن الوضع العالمي المتدهور لوباء كورونا يتطلب من الشمال عدم السماح بأي مساعدات خارجية، وتشديد إغلاق الحدود، وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي الشاملة.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن 390 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية تضررت جراء الفيضانات الأخيرة، مع تدمير أو غرق نحو 16,700 منزل و630 مبنى عام.في الاجتماع، قررت كوريا الشمالية أيضًا رفع الإغلاق عن مدينة كيسونغ، بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق المدينة الحدودية، عندما عاد منشق كوري شمالي من الجنوب عبر عبور خط الترسيم العسكري.