الإمارات وإندونيسيا تخففان القيود على دخول الكوريين لأراضيهما رغم جائحة كورونا

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تم توسيع تطبيق نظام المسار السريع لدخول رجال الأعمال الكوريين إلى كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا رغم أن القيود على دخول الأجانب لأراضيهما مازالت قائمةً بسبب جائحة كورونا.وكانت كوريا الجنوبية والصين قد قامتا بتطبيق هذا النظام لأول مرة في شهر مايو الماضي على دخول مواطنيهما لأراضي الطرف الآخر للأعمال، والخدمات العامة، والأغراض الإنسانية.وطبقا لما ذكرته وزارة الخارجية، فقد دخل تطبيق نظام المسار السريع بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ يوم الخامس من شهر أغسطس الجاري، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين خلال زيارة نائب وزير الخارجية الكوري"كيم كون" للإمارات في شهر يونيو الماضي.وبموجب نظام المسار السريع المُطبَّق، يمكن لرجال الأعمال الكوريين الحاصلين على دعوات من الشركات والمؤسسات الإماراتية والشهادات الصحية التي تبين أنهم غير مصابين بفيروس كورونا، دخولُ أراضي الإمارات دون خضوعهم لفترة العزل الذاتي لمدة أسبوعين.وقالت الوزارة إن وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" قد أجرت اتصالا هاتفيا مع نظيرها الإندونيسي "ريتنو مارسودي" يومَ الأربعاء الماضي، واتفقت معه على تطبيق نظام المسار السريع بدءًا من يوم الاثنين القادم.