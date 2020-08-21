فريق كوري ينجح في بناء شبكة عصب صناعية لأول مرة في العالم

Photo : YONHAP News

نجح فريق بحث يرأسه البروفسور "نام جوا مين" في كلية علم الكمياء بجامعة سيول الوطنية في بناء شبكة عصب صناعية من خلال تكنولوجيا النانو باستخدام الحمض النووي لأول مرة في العالم. للعلم فإن شركة سامسونغ تدعم هذا البحث في إطار مشروع تنمية التقنيات المستقبلية.نُشِرت نتائج البحث في مجلة "العلوم المتقدمة" العلمية العالمية أمس عبر الإنترنت.يقال إن هذا البحث الذي اختير كأحد مواضيع تنمية التقنيات المستقبلية للشركة الكورية في شهر ديسمبر من عام 2015 قام بدمج تقنية النانو والتقنية البيولوجية وتقنية المعلومات والاتصالات.يكتسب هذا البحث أهمية خاصة لأنه نجح في بناء شبكة العصب الصناعية التي تعد من أهم التقنيات الرئيسية في الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية رقائق النانو لأول مرة.وقال البروفسور نام إن هذا البحث يساعد على استخدام رقائق النانو القائمة على أساس الحمض النووي، ويفتح مجالا لتطبيق مختلف أنواع وظائف رقائق النانو على المستشعرات البيولوجية وروبوتات النانو ذات الذكاء الاصطناعي.