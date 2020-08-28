احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 419 مليار دولار

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زاد احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية بحوالي 2.4 مليار دولار خلال شهر واحد.وصرح بذلك بنك كوريا المركزي اليوم الخميس، حيث ذكر أن قيمة احتياطي النقد الأجنبي بلغت 418 مليارًا، و950 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها مليارين و420 مليون دولار، بالمقارنة مع نهاية شهر يوليو، الذي كانت القيمة قد بلغت فيه 416 مليارًا و530 مليون دلار.وأوضح البنك أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لأرباح إدارة الأصول من النقد الأجنبي بخلاف الدولار، إلى جانب انخفاض قيمة العملة الأمريكية.ويشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي كان قد انخفض بنحو 9 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، الذي شهد تغيرًا سريعًا في سعر الصرف، بسبب تداعيات جائحة كورونا، ثم ظل يحافظ على اتجاه الصعود للشهر الخامس على التوالي، حتى شهر أغسطس الماضي.واحتلت كوريا المركز التاسع في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في شهر يوليو الماضي، بعد أن بلغت قيمته 416 مليارا و500 مليون دولار. والجدير بالإشارة أن الصين احتلت المركز الأول بـ3 تريليونات و1544 مليارا و400 مليون دولار، وتلتها اليابان بتريليون و402 مليار و500 مليون دولار، وسويسرا بتريليون ومليار و700 مليون دولار.