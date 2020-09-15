الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها من أنشطة كوريا الشمالية

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أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفه العميق لاستمرار أنشطة كوريا الشمالية النووية، ووصفها بأنها "انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد يوم أمس الاثنين في النمسا، حيث قال المدير العام للوكالة "رافائيل غروسي" إن هناك مؤشرات تدل على إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة "يونغ بيون" النووية الكورية الشمالية خلال العام الماضي.وعلى وجه التحديد، كانت هناك إشارات تتفق مع إنتاج اليورانيوم المخصب في مرفق الطرد المركزي للتخصيب النووي هناك. وأضاف "غروسي" أن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية ما زالت تثير "القلق الشديد"، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، والتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.