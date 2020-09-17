عمال التوصيل يصوتون على وقف تصنيف الطرود قبل عيد التشوسوك

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صوّت أعضاء نقابة عمال توصيل الطرود في جميع أنحاء البلاد على تعليق تصنيف الطرود، قبل عطلة التشوسوك.وصرح مسؤول نقابي لشبكة "كي بي إس" أمس الأربعاء أن النقابة استطلعت آراء 4200 عضو نقابي، بالإضافة إلى بعض الأعضاء غير النقابيين، حول هذه المسألة تحديدا لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين.وقال المسؤول إن أكثر من 90% من المشاركين أيدوا تعليق تصنيف الطرود، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ ذلك اعتبارا من يوم الاثنين القادم.وتخطط النقابة لعقد مؤتمر صحفي صباح اليوم للكشف عن نتائج التصويت وخططها المستقبلية.وطالبت النقابة شركات الخدمات اللوجستية بزيادة عدد العمال لفرز الطرود، حيث من المتوقع أن يزيد حجم طلبات الشحن بأكثر من 30% في عطلة تشوسوك هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وسط تفشي جائحة كورونا.يُذكر أن عمال توصيل الطرود عادة ما يقومون بأنفسهم بتصنيف الطرود لعدة ساعات قبل التسليم، دون الحصول على أجر مقابل ذلك العمل.