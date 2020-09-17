تقرير يكشف عن تعاون قراصنة كوريا الشمالية مع قراصنة روس

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قال باحثون إن قراصنة كوريا الشمالية يعملون على الأرجح مع قراصنة روس لصنع برامج الفدية وغيرها من البرمجيات الضارة.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت شركة الأمن "إنتل 471" إنها وجدت روابط بين مجموعة القراصنة الكورية الشمالية "لازاروس"، المعروفة بهجماتها على البنوك في جميع أنحاء العالم، وعملية صنع برمجيات خبيثة تديرها روسيا وتسمى "تريك بوت".ووصف التقرير"تريك بوت" بأنها خدمة تعرض تصنيع برمجيات ضارة ويشرف عليها مجرمون ناطقون باللغة الروسية، ويتم الإعلان عنها بطرق غير صريحة في المنتديات التي تجمع مجرمي الإنترنت.وخلص التقرير إلى أن الذين لديهم قدرة على الوصول إلى خدمة "تريك بوت" من المحتمل أن يكونوا على اتصال بممثلي التهديدات الكورية الشمالية.كما أضاف أن المسؤولين عن تلك التهديدات الشمالية من المحتمل أن يكونوا نشطين في العمل السري لمجرمي الإنترنت، وأنهم يحافظون على علاقات وثيقة مع المجرمين الروس.