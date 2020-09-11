كوريا تطلب من فيتنام تخفيف القيود عن دخول رجال الأعمال

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قامت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة مجاملة لرئيس الوزراء الفيتنامي "نغوين شوان فوك" أمس الخميس، لمناقشة سبل توسيع التعاون والتبادلات بين البلدين.وخلال الاجتماع الذي استمر ساعة، شددت "كانغ" على الحاجة إلى التنفيذ السريع لبرنامج الدخول الخاص للمسافرين من رجال الأعمال، موضحة أن العديد من الشركات الكورية الصغيرة ومتوسطة الحجم تواجه صعوبات لأنها لا تستطيع دخول فيتنام بسبب فترة الحجر الصحي الطويلة.وردّا على ذلك، قال رئيس الوزراء الفيتنامي إن بلاده تبحث إجراء تعديلات تستهدف السماح بدخول المسافرين من رجال الأعمال الأساسيين للبلاد "في ظل ظروف ملائمة".كما ناقش الجانبان الجهود المشتركة من أجل علاقات تجارية أكثر توازنا، والصعوبات التي تواجهها شركات تصنيع المعدات الطبية الكورية في فيتنام، بسبب القيود الجديدة هناك.ومن المقرر أن تلتقي "كانغ" بنظيرها الفيتنامي "فام بينه مينه" اليوم الجمعة، لإجراء محادثات بشأن التعاون في الاستجابة لفيروس كورونا، وإنشاء نظام دخول سريع للمسافرين الأساسيين من كوريا الجنوبية.