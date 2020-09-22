مدير جهاز المخابرات يتعهد بمتابعة الإصلاحات

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تعهد مدير جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية "بارك جي وان" ببذل جهود لمتابعة التشريعات التي تمنع وكالته من التدخل في الشؤون السياسية الداخلية.وقدم بارك خطط إصلاح الوكالة خلال اجتماع استراتيجي للإصلاحات في جهاز المخابرات الوطني والنيابة العامة والشرطة، برئاسة الرئيس "مون جيه إين" أمس الاثنين. وتعهد رئيس جهاز المخابرات الوطني ببذل جهود كاملة للحصول على تصديق البرلمان سريعا لقانون جهاز المخابرات الوطني المعدل، مع التركيز على منع الوكالة من التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، ونقل سلطات التحقيق المناهضة للشيوعية إلى وكالة الشرطة.وقال إنه لمنع حدوث فراغ محتمل في الأمن القومي نتيجة للتشريع الجديد، ستتم إعادة هيكلة عمليات جهاز المخابرات الوطني ذات الصلة بقضايا الأمن القومي. وقال بارك إن وكالة المخابرات تخطط أيضا لتعزيز استخدام الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات لجمع المعلومات بشكل أكبر. وكجزء من هذه الجهود، قام رئيس المخابرات بترقية رئيس مكتب استخبارات العلوم إلى نائب مدير. كما وعد بتعزيز التعاون مع النيابة العامة والشرطة.