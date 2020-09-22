بيان دولي مشترك يدعو إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا

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أصدرت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي و13 دولة أخرى بيانا مشتركا يوم أمس الاثنين يدعو إلى التوزيع "الكافي والعادل" للقاحات فيروس كورونا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن البيان صدر عن مجموعة "أصدقاء مرفق الوصول العالمي للقاح كورونا" وهي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى لقاحات كورونا الآمنة والفعالة للجميع.وفي البيان المشترك، عبرت المجموعة عن دعمها القوي لتعددية اللقاحات وضمان الوصول ميسور التكلفة والعادل والمنصف إلى لقاحات كورونا الآمنة والفعالة للجميع.وتضم المجموعة التي تشارك سنغافوره وسويسرا في رئاستها، دول الاتحاد الأوربي و14 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان.وكانت كوريا الجنوبية قد القت في الأسبوع الماضي إنها تسعى إلى تأمين لقاحات فيروس كورونا بما يكفي لـ30 مليون شخص، وتخطط لتأمين 20% منها من خلال مشاركتها في مجموعة "أصدقاء مرفق الوصول العالمي للقاح كورونا".