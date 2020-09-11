اختيار اللاعب سون هونغ مين ضمن قائمة أفضل 11 لاعبا في بريطانيا

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تم اختيار لاعب كرة القدم الكوري "سون هونغ مين" الذي يلعب الآن في فريق توتنهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن قائمة فريق هذا الأسبوع التي أعلن عنها كل من إذاعة بي بي سي والدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما أحرز مؤخرا أربعة أهداف في مباراة واحدة.وضمت القائمة بالإضافة إلى "سون" اللاعب "ساديو ماني" من فريق "ليفربول" واللاعب "كالبرت روين" في فريق "إيفرتون".الجدير بالذكر أن سون أحرز 4 أهداف بما فيها أول هدف له خلال هذا الموسم في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 20 من هذا الشهر بين فريقه وفريق "ساوث هامبتون"، حيث فاز فريقه بـ5 أهداف مقابل هدفين.وجاء ذلك بعد مرور 5 أعوام على انضمام سون إلى فريق توتنهام، في شهر أغسطس من عام 2015.يذكر أن تحقيقه 4 أهداف في مباراة واحدة جاء لأول مرة، كما كان الأكثر تهديفا في مباراة واحدة في الدوري الأنجليزي الممتاز، وهو أول لاعب آسيوي في هذا المجال.كما أعلنت الأمانة العامة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قائمة فريق هذا الأسبوع التي ضمت اللاعب "سون" كلاعب مهاجم جانبي.بالإضافة إلى ذلك احتل سون المركز الأول في ترتيب القوة للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أعلنت عنه "سكاي سبورتز" البريطانية في نفس اليوم، حيث فاز بـ8 آلاف و929 نقطة إجماليا ليحتل المركز الأول من بين حوالي 300 لاعب يلعبون حاليا في الدوري البريطاني.