وزارة التوحيد تتخذ موقف الانتظار بشأن المسؤول الكوري الجنوبي المفقود

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قالت وزارة التوحيد أمس الأربعاء إنها ستنتظر حتى معرفة المزيد من الحقائق، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يتعلق بالمسؤول في وزارة الثروة السمكية الذي يُفترض أنه تم العثور عليه في المياه الكورية الشمالية بعد فقدانه.وأعلنت الوزارة الكورية الجنوبية عن موقفها، مشيرة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لجمع المعلومات وتحليلها.وقالت وزارة الدفاع الوطني في وقت سابق إن قوات حرس السواحل أبلغت ظهر يوم الاثنين الماضي عن اختفاء مسؤول بوزارة المحيطات والثروة السمكية من سفينة كانت تبحر في البحر الغربي، على بعد كيلومترين جنوب جزيرة "سويون بيونغ".وأضافت وزارة الدفاع أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن المسؤول قد عُثِر عليه في المياه الكورية الشمالية في اليوم التالي، وأن التحقيقات جارية لتحديد كيفية اختفائه وللتحقق من مكان وجوده.وتم تعريف المسؤول فقط بأنه يبلغ من العمر 47 عاما ويعمل في إدارة مصائد الأسماك في البحر الغربي، التابعة لوزارة المحيطات والمصائد، ومن المعروف أنه على قيد الحياة حتى الآن.ويعتقد مسؤولون في الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، الذين أجروا عمليات بحث يوم الاثنين، أن تيارات المحيط ربما جرفت المسؤول إلى المياه الكورية الشمالية، لكنهما لا يستبعدان احتمال انشقاقه.