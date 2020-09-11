رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يفوز بجائزة سيول للسلام

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تم اختيار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" للفوز بجائزة سيول للسلام في دورتها الخامسة عشرة.وصرحت مؤسسة سيول الثقافية للسلام أمس بأنها قررت منح الجائزة لهذه الدورة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ اعترافا بمساهمته في تعزيز السلام العالمي من خلال الرياضة.وأوضحت المؤسسة أن "باخ" آمن بضرورة تحويل أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018 إلى أولمبياد سلمي، وأنه عمل على إشراك كوريا الشمالية فيها لإقامة أولمبياد سلمية في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يتم منح "باخ" شهادة الجائزة ولوحتها إلى جانب الجائزة المالية التي تبلغ 200 ألف دولار، خلال مراسم خاصة لتكريمه في سيول في غضون هذا العام.يشار إلى أن جائزة سيول للسلام بدأت تمنح منذ عام 1990 من أجل التذكير بروح دورة سيول للألعاب الأولمبية التي ساهمت في تعزيز الجو السلمي بين الشرق والغرب، وقد ظلت تنمح كل سنتين لشخصية أو مؤسسة تساهم في زيادة رفاهية البشرية وإرساء السلام العالمي.