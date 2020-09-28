قوات حرس السواحل والبحرية تواصل البحث عن المسؤول المقتول

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واصلت قوات حرس السواحل والبحرية في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، البحث عن جثة وممتلكات مسؤول في وزارة مصائد الأسماك، كان قد قُتل برصاص جنود كوريين شماليين الأسبوع الماضي. وقالت قوات حرس السواحل إنها تجري بحثا مكثفا في المياه بالقرب من جزيرة "يون بيونغ" في البحر الأصفر بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، حيث حشدت السلطات العسكرية 39 سفينة، بما في ذلك سفن حربية وست طائرات.وفيما يتعلق بتحذير كوريا الشمالية من انتهاك المياه الإقليمية التابعة لها، أكد مسؤول في قوات حرس السواحل على أن عمليات البحث تتم بشكل صارم جنوب حدود الخط الشمالي، وهي الحدود البحرية بين الكوريتين بحكم الأمر الواقع. وفي غضون ذلك، تبحث السلطات في أنشطة المسؤول المقتول قبل أن يلقى مصرعه، بما في ذلك احتمال أنه حاول الانشقاق إلى الشمال.وتجري قوات حرس السواحل تحقيقات رقمية على جهاز كمبيوتر يوجد على متن سفينة دورية الصيد التي استقلها المسؤول، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي سجلات تتعلق بكوريا الشمالية.