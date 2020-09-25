سيول تدعو لإجراء تحقيق مشترك بين الكوريتين في حادث وفاة المسؤول

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دعا المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أمس الأحد كوريا الشمالية إلى إجراء تحقيق مشترك في حادث مقتل مسؤول كوري جنوبي مؤخرا، وإعادة فتح خط الاتصال العسكري الثنائي من أجل مناقشة الأمور ذات الصلة.وقال "سوه تشو سوك" نائب مدير مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي خلال إفادة صحفية، إن كوريا الجنوبية دعت إلى إجراء تحقيق مشترك مع كوريا الشمالية حيث توجد خلافات في روايات الجانبين عن وفاة المسؤول.وفي حديثه عن نتائج الاجتماع الطارئ للوزراء المعنيين بالشؤون الأمنية الذي عقد برئاسة الرئيس "مون جيه إين"، قال "سوه" إن الحكومة تقيم "بشكل إيجابي" اعتذار كوريا الشمالية السريع وتعهدها بمنع وقوع حوادث مماثلة.وأعرب أيضا عن أمل سيول في أن يجري الجانبان تحقيقات مشتركة لتسليط الضوء على القضية "بموقف مفتوح" دون التقيد بنتائج التحقيق التي أعلن عنها كلا الجانبين.كما دعا إلى إصلاح وإعادة تشغيل خط الاتصال العسكري بين الكوريتين للتشاور والاتصال في هذا الصدد.