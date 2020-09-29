انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.9% في أغسطس

Photo : Getty Images Bank

انخفض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بسبب عودة ظهور فيروس كورونا في البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0,9% على أساس شهري في أغسطس.ويذكر أن الناتج الصناعي، الذي تقلص بنسبة 1,2% في مايو، قد عاد إلى النمو بنسبة 4,1% في يونيو وبنسبة 0,1% في يوليو، لكنه انخفض مرة أخرى الشهر الماضي.وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 0,7% عن الشهر السابق، كما تراجع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 1% على أساس شهري ليسجل أول انخفاض منذ مارس.ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على مستويات الاستهلاك، بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق.وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 4,4% على أساس شهري في أغسطس. وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر المتزامن، وهو مقياس يعكس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال، بنسبة 0,4% على أساس شهري في أغسطس، ليحقق ارتفاعا لمدة ثلاثة أشهر متتالية.كما زاد المؤشر المركب الرائد، الذي يتنبأ بالأداء الاقتصادي المستقبلي في دورات الأعمال، بمقدار 0,6%.