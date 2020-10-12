رصد تهديدات للحياة البرية في جبل غايا

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تم رصد ثلاثة أنواع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض لأول مرة في حديقة وطنية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وقالت هيئة المنتزهات الوطنية الكورية التابعة لوزارة البيئة أمس الأحد إن الأنواع المهددة بالانقراض هي ثعبان الجرذ الكوري، وأحد أنواع طائر البوم، وزهرة الأوركيد، والتي تم رصدها هذا العام خلال مسح للموارد الطبيعية في حديقة جبل "غايا" الوطنية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وقد شوهد ثعبان الجرذ الكوري، الذي يُفترض أن يبلغ طوله 150 سنتيمترا، في يوليو في منطقة بيك أون دونغ في جبل غايا. وتم العثور على خمسة عشر فردا من "سيمبيديوم ماكروريزون" وهو نوع من الأوركيد، ينمو في نفس المنطقة في أغسطس، بينما تم رصد بومة مهددة بالانقراض بواسطة كاميرات بدون طيار في أوائل هذا العام.ومن بين الحيوانات والنباتات التي تم رصدها حديثا، يعيش ما مجموعه 33 نوعا من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في جبل غايا.