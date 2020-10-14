كوريا وأمريكا تناقشان مسألة هواوي

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الخامس رفيع المستوى للمشاورات الاقتصادية أمس، حيث واصلتا مناقشة إنشاء ما يسمى بـ"الشبكة الأمريكية النظيفة"، التي تستهدف إبعاد منتجات الشركات الصينية، بما في ذلك شركة هواوي.وأوضح الجانب الأمريكي خلال الاجتماع مبادرة "الشبكة النظيفة" التي تهدف إلى إبعاد المنتجات الصينية في خمسة مجالات، بما فيها الجيل الخامس من الاتصالات، بينما عرضت الحكومة الكورية موقفها السابق القائل بأنها لا تستطيع التدخل في سياسات الشركات المدنية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية شارك في الاجتماع إن الجانب الأمريكي طرح موقفه القائم من الشبكة النظيفة بينما شرح الجانب الكوري موقفه الأساسي، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى أي توافق حول هذه المسألة.كما أشار إلى أن الجانب الكوري أوضح أن مسألة استخدام شركات الاتصالات المحلية منتجات معينة أمر يخضع لقراراتها بناء على القوانين ذات الصلة، وأضاف أن الطرفين اتفقا على التشاور الوثيق حول القلق من أمن الجيل الخامس من الاتصالات، المستخدم في سوق الاتصالات المتنقلة في كوريا.