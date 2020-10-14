تطبيق النظام الإلزامي لتوليد الكهرباء من الهيدروجين في عام 2022

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية تطبيق نظام يلزم بشراء كمية معينة من الكهرباء يتم إنتاجها بخلايا الوقود الهيدروجيني في سوق الكهرباء، من أجل توسيع الاقتصاد القائم على الهيدروجين.جاء ذلك في الاجتماع الثاني للاقتصاد الهيدروجيني الذي عقدته الحكومة الكورية اليوم برئاسة رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" في المقر الحكومي في سيول، حيث تقرر تطبيق نظام إلزامية توليد الكهرباء من الهيدروجين حتى عام 2022 من أجل توسيع الإمداد المنتظم للكهرباء من خلايا الوقود الهيدروجيني، التي تلعب دورا رئيسيا في توسيع الاقتصاد القائم على الهيدروجين.وفي هذا الإطار، تخطط الحكومة لتعديل القانون الخاص لتنمية الاقتصاد الهيدروجيني وإدارة الأمن حتى العام القادم من أجل إلزام الإمداد متوسط وطويل المدى ضمن الخطة الأساسية الخاصة بالهيدروجين، وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من خلايا الوقود الصديقة للبيئة.وتستهدف الحكومة من ذلك تحقيق 8 غيغاواط من إمدادات وقود الخلايا في عام 2040 وخلق 25 تريليون وون من الاستثمارات خلال الـ20 سنة القادمة.كما قررت الحكومة تحسين نظام توزيع الغاز الطبيعي بقيادة شركات صنع الهيدروجين من أجل تقديم الهيدروجين المستخرج بشكل آمن واقتصادي.ومن المقرر أن تزيد الموازنة الحكومية الخاصة بالهيدروجين من 587 مليارا و900 مليون وون هذا العام، إلى 797 مليارا و700 مليون وون في العام القادم.