سيول تؤكد أنه لا يمكن الفصل بين إعلان نهاية الحرب ونزع السلاح النووي

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قال "سوه هون" مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أمس الخميس إن إعلان نهاية للحرب الأهلية الكورية رسميّا لا يمكن فصله عن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أنه "من المنطقي" أن تتم المسألتان معا.وأدلى "سوه" بهذه التصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في مقر وزارة الخارجية في واشنطن.وقال المستشار الأمني إن إعلان نهاية للحرب ليس قضية جديدة، حيث إنها ظلت مطروحة دائما على طاولة المفاوضات، ولا يمكن أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بتلك القضية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القضية الوحيدة هي الموعد الذي يجب أن يتم فيه إعلان نهاية للحرب وسط عملية نزع السلاح النووي، ومدى ارتباطها بذلك.وأضاف مستشار الأمن القومي الكوري أنه لم يجر أي مناقشات بشأن مسألة تقاسم تكاليف الدفاع مع نظرائه الأمريكيين خلال هذه الزيارة، مؤكدا على أنه من الضروري أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق معقول ومقبول لكل منهما في أسرع وقت ممكن.