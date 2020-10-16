الكوريون يختارون طوك بوكي كأكثر طعام يريحهم

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته بلدية العاصمة سيول في شهر سبتمبر الماضي على 10 آلاف من المواطنين الكوريين في أرجاء مختلفة من البلاد، تم اختيار "طوك بوكي" كأكثر طعام يريحهم.الجدير بالذكر أن "طوك بوكي" طعام كوري شعبي شائع، وهو عبارة عن عجين الأرز المطهو في صلصة الفلفل الأحمر.وتلاه كل من الدجاج المقلي بالزيت، و"كيمتشي تشي غيه" وهو حساء الكيمتشي، و"سام كيوب سال" وهو طبق يُعد من أحشاء الخنزير، و"سام كيه تانغ" وهو حساء الدجاج المحشو بالجنسينغ، و"راميون" وهو معكرونة سريعة التحضير، و"دوين جانغ تشي غيه" وهو حساء فول الصويا المخمر، والكعك، ولحم البقر، وأرجل الدجاج.وقالت بلدية سيول إن نتائج استطلاع آخر أجرته على 50 من الأجانب المقيمين في سيول تشير إلى أنهم يفضلون طوك بوكي ويخنة الكيمتشي والدجاج المقلي وسام كيه تانغ".وقد تم إجراء هذه الاستطلاعات ضمن فعاليات "أسبوع سيول للأطعمة" التي ستنظمها بلدية سيول خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شهر نوفمبر القادم.