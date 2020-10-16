بدء تخفيف حدود الحضور في المدارس إلى الثلثين

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اعتبارا من اليوم الاثنين، سيُسمح لطلاب الصف الأول في المدارس الابتدائية الكورية في جميع أنحاء البلاد بأخذ دروس مباشرة في المدارس كل يوم من أيام الأسبوع تقريبا، حيث خففت الحكومة سقف الحضور في المدارس.ووفقا لمصادر في قطاع التعليم، سيتم تعديل الحد الأقصى للحضور، الذي تم تحديده مسبقا عند الثلث في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة، والثلثين في المدارس الثانوية، ليصبح الثلثين في جميع المدارس بدءا من اليوم.وأعلنت وزارة التعليم عن هذا القرار يوم الاثنين الماضي تماشيا مع تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي، ومنحت المدارس أسبوعا للاستعداد للتغيير. ويتوجب الآن على المدارس أن تتبع الحدود القصوى المنقحة من حيث المبدأ، ولكن سيُسمح لها بتعديل سقف الحضور بنفسها اعتمادا على كثافة الفصول الدراسية وحالة فيروس كورونا في منطقتها. ويجب أن تتبع المدارس ذات كثافة الفصول الدراسية العالية وتلك الموجودة في منطقة العاصمة الكبرى الحد الأقصى البالغ الثلثين بشكل صارم، ولكن سيتم السماح لطلاب الصف الأول في المدارس الابتدائية في سيول وإنتشون بالذهاب إلى المدرسة يوميا من الاثنين إلى الجمعة لمساعدتهم على التكيف مع الحياة المدرسية.وسوف تسمح بعض المدارس الابتدائية في مقاطعة كيونغ كي لطلاب الصفين الأول والثاني بحضور الفصول مباشرة أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع.