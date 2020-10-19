مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور سيول الشهر القادم

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صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" سوف يزور العاصمة سيول الشهر القادم.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في إحاطة إعلامية أمس الأحد، إن "سوه هون" مدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، قد طلب من "أوبراين" زيارة سيول، وذلك خلال اجتماعهما في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وفي المقابل أعرب "أوبراين" عن نيته القيام بهذه الزيارة.وأوضح المتحدث أنه من المتوقع أن تتم زيارة "أوبراين" بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر.وأشار "كانغ" إلى أن "سوه" قد التقى أيضا خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة مع عدد من كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم وزير الخارجية "مايك بومبيو"، مؤكدا على أن تلك الزيارة كانت فرصة لإعادة التأكيد على التحالف القوي بين البلدين.وقال "كانغ" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع في أقرب وقت ممكن.