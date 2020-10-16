اقتراح إعلان نهاية للحرب الكورية مطروح على طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاقتراح المتعلق بإعلان نهاية للحرب الأهلية الكورية مطروح على طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية.وأضافت الوزارة في تعليق لها على تصريح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "سوه هون" بشأن الربط بين إعلان نهاية للحرب الكورية وعملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أن الولايات المتحدة ستتبع نهجا مرنا للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن جميع التزامات قمة سنغافوره.وقالت إنها تبذل كل مساعيها لإجراء مفاوضات هادفة مع كوريا الشمالية حتى يكون للشعب الكوري الشمالي مستقبل أكثر إشراقا.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد توصلا إلى اتفاق في قمة سنغافوره على تأسيس علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وإنشاء نظام للسلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية، والنزع الكامل للسلاح النووي، وإعادة رفات الجنود الأسرى والمفقودين خلال الحرب الأهلية الكورية.وقال "سوه هون" مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي يوم الخميس الماضي في واشنطن إن إعلان نهاية للحرب الأهلية الكورية رسميا لا يمكن فصله عن عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أنه من المنطقي أن تتم المسألتان معا.وأضاف أن إعلان نهاية للحرب ليس قضية جديدة، حيث إنها ظلت مطروحة دائما على طاولة المفاوضات، ولا يمكن أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بتلك القضية بين سيول وواشنطن.