التكنولوجيا تعيد لم شمل كورية متبناة في أمريكا مع أسرتها بعد 44 عاما

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تمت إعادة لم شمل كورية فُقدت عندما كانت في الثالثة من عمرها وتم تبنيها في الولايات المتحدة، مع أسرتها بعد 44 عاما من الافتراق.وقالت هيئة الشرطة الكورية أمس الأحد أن السيدة "يون سانغ إيه" البالغة مع العمر 47 عاما والمقيمة في الولايات المتحدة قد التقت يوم الخميس الماضي بوالدتها وشقيقها وشقيقتها التأوم المقيمين في كوريا الجنوبية عبر مكاملة بالفيديو.وكانت السيدة "يون" قد خرجت من البيت مع جدتها في شهر يونيو من عام 1976 لزيارة سوق "نام ديه مون" في سيول، وفُقدت في السوق، ثم تم تبنيها في الولايات المتحدة في شهرديسمبر من نفس العام.وقد اعتقدت أن أسرتها تخلت عنها، بينما كان أعضاء أسرتها يبحثون عنها معتقدين أنها مازالت مقيمة في كوريا الجنوبية.وقامت السيدة "يون" بتسجيل معلوماتها الجينية في هيئة الشرطة الكورية عام 2016، فيما سجلت والدتها في العالم التالي معلوماتها الجينية أيضا للبحث عن ابنتها.ومؤخرا، أكدت هيئة الشرطة الكورية امتلاك الاثنتين نفس الجينات مما أدى إلى إعادة لم شملهما بعد 44 عاما من الافتراق.