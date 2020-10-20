كوريا الجنوبية السابعة في الترتيب العام لدول آسيا والمحيط الهادئ

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أظهر استطلاع أن كوريا الجنوبية هي سابع أقوى دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال مؤشر الطاقة الآسيوي لعام 2020، الصادر أمس الاثنين عن معهد "روي" لأبحاث السياسة الخارجية الأسترالية، إن كوريا الجنوبية حصلت على 31,6 نقطة، لتحتل المرتبة السابعة من بين 26 دولة شملها الاستطلاع.وجاءت الولايات المتحدة على رأس القائمة بإجمالي 81,6 نقطة، وتلتها الصين بـ76,1 نقطة، ثم اليابان في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وتلتها الهند بـ 39,7 نقطة، وروسيا بـ33,5 نقطة، وأستراليا بـ32,4 نقطة.ويقيس المؤشر "تصنيفات القوة الإجمالية" بناء على ثمانية مؤشرات للنفوذ الإقليمي، بما في ذلك القدرات العسكرية وشبكات الدفاع والموارد الاقتصادية والتأثير الدبلوماسي والثقافي.واحتلت كوريا الشمالية المركز السابع عشر بـ12,7 نقطة، بينما جاءت بابوا غينيا الجديدة في ذيل القائمة بـ3,8 نقطة.