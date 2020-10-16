الرئيس الكوري يطلب من ماليزيا دعم مرشحة كوريا لمنظمة التجارة العالمية

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أطلق الرئيس الكوري "مون جيه إين" أنشطة للحصول على دعم المجتمع الدولي لوزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" التي ترشحت لرئاسة منظمة التجارة العالمية.وفي هذا السياق، أجرى الرئيس "مون" مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الماليزي "محي الدين بن محمد ياسين"، أمس الاثنين، حيث طالبه بتأييد ماليزيا لوزيرة التجارة الكورية المرشحة لرئاسة المنظمة، والتي وصلت إلى الجولة الأخيرة في سباق اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية.وأكد "مون" على أهمية اختيار هذه الخبيرة التجارية التي لديها رؤية وقدرة على حماية نظام التجارة الحرة من خلال إصلاح منظمة التجارة العالمية، وإعادة الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف، لتكون أمينة عامة لمنظمة التجارة العالمية، في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لصعوبات كبيرة.وأضاف أن وزيرة التجارة الكورية "يو" تتمتع بقيادة سياسية وقدرات احترافية في مجال التجارة، مؤكدا أنها الشخص المناسب للتوفيق بين مصالح الدول المتقدمة والنامية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء الماليزي "محيي الدين" بوصول الوزيرة الكورية إلى الجولة الأخيرة في سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية، قائلا إن الوزيرة "يو" قد لعبت دورا رياديا في التجارة العالمية بخبراتها وقدراتها الفائقة.ومن جهة ثانية، أجرى رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" أمس الاثنين مكالمة هاتفية مع الرئيس الكولمبي "إيفان دوكي مركيس" وطلب منه دعم وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" لرئاسة منظمة التجارة العالمية.وأكد "جونغ" أن الوزيرة الكورية هي الشخص المناسب لإصلاح منظمة التجارة العالمية وإعادة نظام التجارة متعددة الأطراف.ورد الرئيس الكولمبي "دوكي" بأن اختيار مرشحة كوريا لرئاسة منظمة التجارة العالمية سيكون أمرا مهما ليس فقط لكوريا بل أيضا للعالم أجمع.