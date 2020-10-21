هيئة الرقابة المالية تلغي تصريح الأعمال الخاص بشركة لايم

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قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء إنها قررت إلغاء تسجيل تصريح الأعمال لشركة "لايم أسيت ماندجمنت"، وهي الشركة التي كانت مركزا لفضيحة الاحتيال المالي الضخمة مؤخرا.واتخذت هيئة الرقابة المالية هذا القرار في اجتماع للجنة العقوبات، موضحة أن قضية لايم قضية مهمة أثارت جدلا في المجتمع.ويعد إلغاء شهادة تسجيل تصريح الأعمال هو أقوى عقوبة من عقوبات هيئة الرقابة المالية الخمس التي يمكن أن تُفرض على شركة مالية بسبب أفعال غير قانونية.أما العقوبات الأربع الأخرى فهي: تعليق العمل، وأمر بالتصحيح، والتحذير، والتنبيه.كما طالبت هيئة الرقابة المالية شركة لايم بإقالة رئيسها التنفيذي المحتجز "وان جونغ جون" ومسؤولين رئيسيين آخرين من مناصبهم.وسوف تحدد لجنة الخدمات المالية ما إذا كانت ستؤكد هذه القرارات في أوائل الشهر القادم.